1 тыс. человек, прошедших вакцинацию от коронавируса, получат по 100 тыс. рублей

Отмечается, что в розыгрыше денежных призов смогут принять участие граждане старше 18 лет.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее.

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье. рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в СМИ.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», — отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова.

Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза, необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир». После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.