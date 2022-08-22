Бокс

10 медалей различного достоинства завоевали ингушские боксеры на турнире в Черкесске

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Представители спортивного клуба «Чингиз» успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти Александра Давыдова, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

«Команда спортсменов СК «Чингиз» завоевала десять медалей различного достоинства», — сказал собеседник нашего издания.

Чемпионами соревнований стали Исмаил Леймоев (30 кг), Ибрагим Аушев (37 кг), Илез Колоев (60 кг), Адам Бузуртанов (80 кг) и Ислам Газгиреев (86 кг).

Серебряными призерами — Осман Могушков (46 кг), Анзор Аушев (57 кг) и Абдулла Балаев (70 кг).

Бронзовых медалей удостоились Амир Евлоев (63 кг) и Рахим Гагиев (67 кг) .

Тренируются спортсмены под руководством Мурада Балаева, Магомеда Леймоева, Дауда Муталиева, Тимерлана Гетагазова, Исмаила Лолохоева и Адама Колоева.

Напомним, что Всероссийские соревнования по боксу памяти Заслуженного тренера России Александра Давыдова проходили в столице Карачаево-Черкесии.

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