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10 сайтов закрыли по требованию прокуратуры Ингушетии за информацию об изготовлении взрывчаток

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Суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов со способами изготовления взрывных устройств, сообщил газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила десять сайтов, на которых размещен информационный материал о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что вход на страницы был свободным, предварительная регистрация от посетителей не требовалась.

По требованию надзорного ведомства Магасский районный суд вынес постановление об ограничении доступа к интернет-ресурсам и признании информации на сайтах запрещенной к распространению в России.

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