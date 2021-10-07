10 сайтов закрыли по требованию прокуратуры Ингушетии за информацию об изготовлении взрывчаток

«Прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила десять сайтов, на которых размещен информационный материал о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что вход на страницы был свободным, предварительная регистрация от посетителей не требовалась.

По требованию надзорного ведомства Магасский районный суд вынес постановление об ограничении доступа к интернет-ресурсам и признании информации на сайтах запрещенной к распространению в России.