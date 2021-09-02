10 сентября в горной Ингушетии состоится торжественное открытие фестиваля бейсджампинга «Легенды гор»

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10 сентября в Джейрахском районе в единственном в стране клубе бейсджампинга имени Вореводина состоится торжественное открытие фестиваля бейсджампинга «Легенды гор».

Мероприятие продлится с 10 по 15 сентября. Как сообщил газете «Ингушетия» организатор фестиваля Халид Танкиев, в фестивале примут участие 15 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Минска, Рязани, Екатеринбурга.

По его словам, в программе фестиваля показательные прыжки со Столовой горы (Мят-Лоам). Прыжки будут проходить в первой половине дня.

По информации Комитета по туризму региона, желающие увидеть захватывающее зрелище «летающих людей» смогут это сделать на смотровой площадке башенного комплекса Бейни.

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