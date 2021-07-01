100 млн взыщут с московской организации за фиктивное трудоустройство 10 жителей Ингушетии

«По данным следствия, в марте 2020 года в Карабулакский районный суд республики подано коллективное исковое заявление за подписью 10 граждан с приложенными подложными документами о взыскании с коммерческой организации, зарегистрированной в городе Москве, невыплаченной им заработной платы в размере по 10 млн рублей каждому, тогда как они на самом деле в данную организацию не трудоустраивались и в ней не работали», — сказал собеседник.

По его словам, исковые требования удовлетворены в полном объеме в связи с признанием иска ответчиком, и вынесено постановление о взыскании с коммерческой организации в пользу заявителей в общей сложности 100 млн рублей.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили СК.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокурора республики.