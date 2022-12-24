11-летняя Элина Темирханова из Ингушетии получит планшет от полпреда Президента в СКФО

«Новый год — семейный праздник. Это время, когда исполняются самые заветные желания. В канун нового 2023 года я решил осуществить мечты детей из всех субъектов округа, которые получат, надеюсь, самые долгожданные подарки», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.

Подарки от представителя главы государства получат дети из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Их вручат в регионах главные федеральные инспекторы аппарата полпреда Президента России в СКФО,

Отметим, что в ставшей традиционной акции «Елка желаний», начиная с этого года, также могут принять участие дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, дети из числа беженцев и вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, проживающие и зарегистрированные на указанных территориях.