11 медалей завоевали ингушские боксеры на всероссийских соревнованиях

На турнир в столицу Чечни приехали боксёры из 15 регионов страны, чтобы выявить сильнейших из 125 спортсменов.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», мастера кожаной перчатки из Ингушетии на соревнованиях завоевали одиннадцать медалей. Так, первые места заняли Илез Колоев в весовой категории до 60 кг, Халид Цороев (до 66 кг), Алаудин Хашиев (свыше 80 кг). Вторые места достались Мухаммаду Хамхоеву (до 46 кг), Рахиму Джандигову (до 48 кг), Абдул-Малику Колоеву (до 70 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Аслан Албаков (до 46 кг), Джамалейл Мейриев (до 50 кг), Иса Беков (до 75 кг), Адам Бузуртанов (до 80 кг), Имран Дзауров (до 80 кг).

Тренируют ребят Магомед Леймоев, Абдулкадыр Хамхоев, Руслан Костоев, Магомед Албаков, Иса Беков, Абдуллах Дзауров, Муса Тимурзиев, Магомед Яндиев, Ахмед Албаков.