Самбо

11 наград различного достоинства завоевали ингушские спортсмены на соревнованиях по профессиональному боевому самбо в Твери

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5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали завоевали представители Ингушетии на турнире по профессиональному боевому самбо в Твери, сообщил нашей газете вице-президент региональной федерации спортивной борьбы Абти Яндиев.

По его информации, победителями состязаний стали Джамбулат Галаев, Умар Эльджаркиев, Амир Толдиев, Шамиль Галаев и Ислам Цечуев. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Алим Мерешков, Сулейман Толдиев, Магомед Цечоев и Абдул-Малик Цечоев. Почетное третье место досталось Сайфуле Бузуртанову и Саиду Евлоеву.

Как уточнил Абти Яндиев, нашу республику на соревнованиях представляли бойцы из клуба «Панчер», делегацию возглавил старший тренер клуба Ислам Ахильгов.

Чемпионат и первенство Федерации боевого самбо России проходили в столице Верхневолжья накануне. В них приняли участие около 300 спортсменов из Москвы, Московской, Тверской, Смоленской, Псковской, Ростовской, Владимирской, Калининградской областей, Дагестана и Ингушетии. Организаторами состязаний выступили Федерация боевого самбо России, а также ее региональное отделение при поддержке комитета по физической культуре и спорту Тверской области и тверской молодежной патриотической организации «Наследие».

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