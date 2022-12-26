11 спортивным залам сел Пригородного района Минспорта Ингушетии передан инвентарь от спонсора
В преддверии Нового года Минспорта Ингушетии и спонсор из республики, который пожелал остаться неизвестным, обеспечили инвентарем 11 спортивных залов сел Пригородного района Северной Осетии.
По поручению министра Али Дошхоклоева, сообщила его пресс-служба, заместитель директора Дворца спорта «Магас» Тимур Дзортов и президент Федерации СБЕ (ММА) Ваха Шанхоев передали весь необходимый спортивный инвентарь залам.
Тренерские составы Пригородного района поблагодарили за щедрый жест всех участников благотворительной акции.