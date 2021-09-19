Выборы

110 из 127 избирателей заброшенного ингушского села Даттых проголосовали на выборах

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Явка на парламентских выборах в селе Даттых, долгое время остававшемся заброшенным из-за боевых действий в соседней Чечне в неспокойные 90-е годы, на 12:00 составила 86,6%, сообщил газете «Ингушетия» председатель УИК № 813 Магомед Пидиев.

«Из 127 избирателей 110 проголосовали на 12:00 (86,6%). Всего в селе зарегистрировано 240 человек, но пока на постоянной основе здесь проживают восемь-девять семей, еще десять семей занимаются хозяйством. Сам вернулся сюда в 2019 году», — отметил Пидиев.

По его словам, прописанные в населенном пункте люди приезжают из города Сунжа и сельских поселений Нестеровское, Галашки, Мужичи специально для голосования.

«Идет возрождение заброшенного села, подвели газ, свет, воду. От федеральной трассы "Кавказ" через населенные пункты Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми строится подъездная 17-километровая дорога к сельской администрации, осталось проложить лишь три километра асфальта. При условии заселения Даттыха запланировано строительство школы и детсада», — рассказал собеседник издания.

Единственный в муниципальном образовании УИК № 813 работает на базе бывшей начальной школы. С 2009 года общеобразовательное учреждение закрыто, но власти его содержат. Есть отдельное здание администрации, к которой в июле 2020 подвели интернет-связь.

В числе проголосовавших 85-летняя Сацита Жовбатырова, она специально приехала из Сунжи для реализации своего избирательного права.

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