119 человек переболевших Covid-19 выписали в Ингушетии за сутки

Выздоровело за весь период 27 289 человек (+119 за сутки).

На 8 января в регионе 29 191 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За минувшие сутки в России подтверждено 16 568 случаев коронавируса в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.