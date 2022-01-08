Коронавирус

119 человек переболевших Covid-19 выписали в Ингушетии за сутки

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За минувшие сутки в Ингушетии скончался один пациент с коронавирусом, всего — 483 человека.

Выздоровело за весь период 27 289 человек (+119 за сутки).

На 8 января в регионе 29 191 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За минувшие сутки в России подтверждено 16 568 случаев коронавируса в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

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