12 тыс. пар тактической обуви для участников СВО пошили на фабрике в Ингушетии

«Поступил заказ от Минобороны России на производство 20 тыс. пар тактической обуви. 12 тыс. пар на предприятии уже подготовили. Важно отметить, что испытание обуви провели военнослужащие, побывав на передовой», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Такая же работа, по его словам, проводится и на швейной фабрике. В данный момент первый образец специальной формы находится на стадии согласования. Руководством предприятия дорабатываются детали предстоящего договора с Минобороны России.

«Раннее оба предприятия выполнили договор, заключенный с правительством республики по пошиву и поставке 500 комплектов вещевого имущества нашим военнослужащим и мобилизованным», — отметил руководитель субъекта.

Также присутствовавшим были продемонстрированы закупленные для участников СВО сотни комплектов военной экипировки: термобелье, бронежилеты, защитные шлемы, аптечки и многое другое.

«Мы искренне надеемся, что наши ребята вернутся целыми и невредимыми домой, исполнив свой воинский долг с достоинством. А мы тем временем пытаемся помочь им, поддержать наших воинов, не оставаясь в стороне, обеспечить наших защитников необходимой экипировкой», — цитирует Калиматова его пресс-служба.