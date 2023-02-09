12 тыс. пар тактической обуви для участников СВО пошили на фабрике в Ингушетии
Глава региона Махмуд-Али Калиматов побывал на швейной и обувной фабриках «Ингушетия» и «Фелидже Пелле», где шьют специальную форму и обувь для участников СВО.
«Поступил заказ от Минобороны России на производство 20 тыс. пар тактической обуви. 12 тыс. пар на предприятии уже подготовили. Важно отметить, что испытание обуви провели военнослужащие, побывав на передовой», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.
Такая же работа, по его словам, проводится и на швейной фабрике. В данный момент первый образец специальной формы находится на стадии согласования. Руководством предприятия дорабатываются детали предстоящего договора с Минобороны России.
«Раннее оба предприятия выполнили договор, заключенный с правительством республики по пошиву и поставке 500 комплектов вещевого имущества нашим военнослужащим и мобилизованным», — отметил руководитель субъекта.
Также присутствовавшим были продемонстрированы закупленные для участников СВО сотни комплектов военной экипировки: термобелье, бронежилеты, защитные шлемы, аптечки и многое другое.
«Мы искренне надеемся, что наши ребята вернутся целыми и невредимыми домой, исполнив свой воинский долг с достоинством. А мы тем временем пытаемся помочь им, поддержать наших воинов, не оставаясь в стороне, обеспечить наших защитников необходимой экипировкой», — цитирует Калиматова его пресс-служба.