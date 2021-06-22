12 выпускников школ Ингушетии получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе

На совещании в правительстве под руководством вице-премьера Марьям Амриевой, министр образования республики Эсет Бокова сообщила, что пока оглашены баллы по 4 из 9 прошедших экзаменов, впереди еще испытания по двум предметам, а также резервные дни. Промежуточный результат уже эквивалентен числу учеников, получивших 100 баллов в прошлом году, когда в 2019 их было только 4.

По ее словам, растет и общее количество тех выпускников, кто успешно сдал экзамен: на сегодня уже более 500 школьников сдали экзамены на высокие баллы: от 80 до 99 баллов. «По русскому языку от 90 и выше написали экзамен 234 выпускника, по литературе — 2 ученика, по химии — 13», — цитирует Бокову пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышев, прибывший в конце мая с рабочим визитов в Ингушетию, отметил, что руководство региона принимает активное участие в улучшении качества образования в республике.

Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит в Ингушетии в период с 31 мая по 2 июля в 8 пунктах (2366 участников), в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) проходила с 25 мая по 10 июня в 3 пунктах, включая пункт на дому (всего 332 участника). Работа организована в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.