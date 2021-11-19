Приговор

120 часов отработает житель Ингушетии за угрозу убийством

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62-летний житель Ингушетии приговорен к обязательным работам за угрозу убийством, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что мужчина, находясь на склоне горы «Столовая» Джейрахского района Ингушетии в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшего конфликта из-за долговых обязательств, направлял нож в сторону своего знакомого и высказал в его адрес угрозы убийством.

Мировым судьей участка номер 14 по региону он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ, говорится в релизе.

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