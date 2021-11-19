120 часов отработает житель Ингушетии за угрозу убийством

Судом установлено, что мужчина, находясь на склоне горы «Столовая» Джейрахского района Ингушетии в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшего конфликта из-за долговых обязательств, направлял нож в сторону своего знакомого и высказал в его адрес угрозы убийством.

Мировым судьей участка номер 14 по региону он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ, говорится в релизе.