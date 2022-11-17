120 молодых деревьев высадили учащиеся и педагоги школы города Карабулака
Более ста молодых деревьев высадили учащиеся и педагоги четвертой школы города Карабулака Ингушетии, в рамках акции «Сохраним лес».
«На территории образовательного учреждения посадили 120 молодых деревцев ясеня в рамках ежегодной акции. Зеленые насаждения будут радовать не одно поколение учеников, которым предстоит получать знания в этой школе», — отметили в пресс-службе Минприроды республики.
Там напомнил, что в начале октября текущего года на территории этой же школы было высажено около 100 саженцев ясеня.
«Подобные акции имеют большое значение для нашего подрастающего поколения, так как сохранение благополучия природы республики — это задача каждого жителя», — отметили в экологическом ведомстве.