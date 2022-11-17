Акция

120 молодых деревьев высадили учащиеся и педагоги школы города Карабулака

0

Более ста молодых деревьев высадили учащиеся и педагоги четвертой школы города Карабулака Ингушетии, в рамках акции «Сохраним лес».

«На территории образовательного учреждения посадили 120 молодых деревцев ясеня в рамках ежегодной акции. Зеленые насаждения будут радовать не одно поколение учеников, которым предстоит получать знания в этой школе», — отметили в пресс-службе Минприроды республики.

Там напомнил, что в начале октября текущего года на территории этой же школы было высажено около 100 саженцев ясеня.

«Подобные акции имеют большое значение для нашего подрастающего поколения, так как сохранение благополучия природы республики — это задача каждого жителя», — отметили в экологическом ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В центре образования столицы Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Строительство школ и ДОУ в городе Назрани Ингушетии в рамках нацпроектов практически завершено
Минкультуры России и ФК запустят линейку документальных фильмов о СВО
Глава Джейрахского района Ингушетии участвует в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев стал чемпионом на международном турнире по кикбоксингу
Мэр Сунжи Ингушетии посетил семью участников специальной военной операции на Украине
В Ингушетии состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка
Юные тхэквондисты из Ингушетии стали призерами Всероссийских соревнований
В Ингушетии стартовала акция ко Дню преподавателя высшей школы
Краеведческий музей Ингушетии провел выставку в рамках программы «Культура для школьников»
УПЧ в Ингушетии принимает участие во работе координационного совета уполномоченных по правам человека

Главное

Яндекс.Метрика

 