120 молодых деревьев высадили учащиеся и педагоги школы города Карабулака

«На территории образовательного учреждения посадили 120 молодых деревцев ясеня в рамках ежегодной акции. Зеленые насаждения будут радовать не одно поколение учеников, которым предстоит получать знания в этой школе», — отметили в пресс-службе Минприроды республики.

Там напомнил, что в начале октября текущего года на территории этой же школы было высажено около 100 саженцев ясеня.

«Подобные акции имеют большое значение для нашего подрастающего поколения, так как сохранение благополучия природы республики — это задача каждого жителя», — отметили в экологическом ведомстве.