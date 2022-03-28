125 мешков мусора собрали экологические волонтеры в селе Кантышево Ингушетии
125 мешков мусора собрали экологические волонтеры за 3 часа в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии, где прошел субботник в рамках республиканской экологической декады и Всероссийской акции «Вода России».
Как сообщается в Telegram-канале регионального правительства, в мероприятии приняли участие волонтеры регионального отделения «Российское экологическое общество», активисты студенческой организации «Добро Ингушский госуниверситет» и волонтеры-медики.
Республиканская экологическая декада проходит с конца февраля текущего года. Серия субботников инициирована министерством природных ресурсов и экологии республики и комитетом по делам молодежи, отмечается в релизе.