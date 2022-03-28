125 мешков мусора собрали экологические волонтеры в селе Кантышево Ингушетии

Как сообщается в Telegram-канале регионального правительства, в мероприятии приняли участие волонтеры регионального отделения «Российское экологическое общество», активисты студенческой организации «Добро Ингушский госуниверситет» и волонтеры-медики.

Республиканская экологическая декада проходит с конца февраля текущего года. Серия субботников инициирована министерством природных ресурсов и экологии республики и комитетом по делам молодежи, отмечается в релизе.