132 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
В Ингушетии на 25 января проведено 638 889 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 30 564 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+132 за сутки).
Умерло всего 502 человека, выздоровело — 28 499, сообщает региональный оперативный штаб.
204 человека госпитализировано, 117 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 14 — на ИВЛ.
1359 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.