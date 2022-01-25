Коронавирус

132 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

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В Ингушетии на 25 января проведено 638 889 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 30 564 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+132 за сутки).

Умерло всего 502 человека, выздоровело — 28 499, сообщает региональный оперативный штаб.

204 человека госпитализировано, 117 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 14 — на ИВЛ.

1359 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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