14 добровольцев удостоены медали «Волонтер Ингушетии»

«То, чем вы занимаетесь — это не профессия, не работа, не обязанность. Это безвозмездная помощь, это ваше желание помогать всем, кто в этом нуждается.

В этот день хочу отметить большую команду волонтеров Ингушетии — их более 4000 веселых, деятельных и жизнерадостных молодых людей», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, ингушские добровольцы везде активно заявляют о себе, и добровольчество для них стало уже образом жизни.

«Поздравляю всех причастных и благодарю за ваш труд», — добавил Глава республики.

Напомним, ежегодно 5 декабря в России отмечается день добровольца (волонтера). Праздник был установлен в 2017 году указом Президента Владимира Путина. Дата приурочена к Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития, который также празднуется 5 декабря. Он был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 1985 году.