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14 добровольцев удостоены медали «Волонтер Ингушетии»

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Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов поздравил добровольцев с праздником, отметив, что в республике учреждена медаль «Волонтер Ингушетии», награду получили 14 активистов.

«То, чем вы занимаетесь — это не профессия, не работа, не обязанность. Это безвозмездная помощь, это ваше желание помогать всем, кто в этом нуждается.
В этот день хочу отметить большую команду волонтеров Ингушетии — их более 4000 веселых, деятельных и жизнерадостных молодых людей», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, ингушские добровольцы везде активно заявляют о себе, и добровольчество для них стало уже образом жизни.

«Поздравляю всех причастных и благодарю за ваш труд», — добавил Глава республики.

Напомним, ежегодно 5 декабря в России отмечается день добровольца (волонтера). Праздник был установлен в 2017 году указом Президента Владимира Путина. Дата приурочена к Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития, который также празднуется 5 декабря. Он был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 1985 году.

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