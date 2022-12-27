140 борцов-классиков из ряда регионов России оспаривали медали на турнире в Ингушетии

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калининградской области, Северной Осетии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии.

«Ингушский народ по праву гордится своим земляком, молодое поколение на примере таких спортсменов, как Назир Манкиев, будет заряжаться на победу и любовь к спорту, а также идти к самой заветной цели любого атлета — олимпийской медали», — заявили в Федерации спортивной борьбы региона.

Турнир в честь Назира Манкиева проводится в Ингушетии впервые, и, как отметил президент ФСБРИ Руслан Белхороев, такого рода турниры являются отличным трамплином для молодых спортсменов и хорошей мотивацией для них.

«Хотел бы поблагодарить за помощь в проведении турнира основателя спортивного клуба «Ади Ахмад» Алихана Харсиева, который уже многие годы традиционно поддерживает спортивную борьбу в Ингушетии и спорт в целом. Также за постоянную поддержку хотел бы поблагодарить министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоева, депутата Народного собрания республики Гилани Калиматова, первого вице-президента региональной Федерации спортивной борьбы Амира Ярыжева, а также Темерлана Ведзижева, Султана Яндиева. Поздравляю всех тренеров с хорошим результатом», — подчеркнул Руслан Белхороев.

Участников соревнований приветствовали почётные гости: двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России Роман Власов, чемпион Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Хаджимурат Гацалов и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Назир Манкиев, в честь которого проводился этот турнир. На соревнованиях также присутствовали серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта России Аниуар Гедуев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России Алан Хугаев, олимпийский чемпион, председатель комитета парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту Мурат Карданов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Хасан Халмурзиев, мастер спорта России международного класса, чемпион Европы Хусейн Халмурзиев, президент фонда «Спортивный арсенал» Марина Карагич, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Ислам-Бек Альбиев, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодёжи г. Махачкалы Магомед Суменов, один из самых преданных борьбе болельщиков Султан Яндиев.

Как отмечают специалисты, соревнования прошли на высоком уровне. Дополнительным стимулом для спортсменов стали солидные медали, кубки, чемпионские пояса, дипломы и денежные призы, учрежденные организаторами турнира.

По итогам турнира представители Ингушетии завоевали четыре золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей. Так, победителями состязаний стали Аслан Евлоев, Абдул-Малик Тутаев, Мехди Дзейтов, Умар Оздоев. Серебро завоевали Асламбек Костоев, Сулейман Костоев, Мурад Калиматов, Рамазан Албогачиев. Бронза в активе у Ансара Хамхоева, Билала Нальгиева, Ислама Нальгиева, Мурада Яндиева, Илеза Евлоева, Исмаила Богатырева, Магомеда Евлоева, Ислама Албогачиева.

Ответственным тренером на соревнованиях от Ингушетии был старший тренер сборной команды республики по греко-римской борьбе Иса Оздоев.