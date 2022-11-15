15 комплектов формы передал народным дружинникам руководитель Миннаца Ингушетии

«В целях повышения эффективности деятельности дружинников мы совместно с муниципальными образованиями планируем продолжить оказание такой помощи. Сегодня вы делаете очень важную работу по сохранению правопорядка на улицах нашей республики. Уверен, что это послужит на благо Ингушетии и страны в целом», — отметил Беков, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что акция проводится в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия». Целью программы является формирование эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Напомним, что в регионе при каждом муниципальном округе функционирует своя Добровольная народная дружина.