Благотворительность

15 комплектов формы передал народным дружинникам руководитель Миннаца Ингушетии

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Руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков передал 15 комплектов формы членам добровольческих отрядов, задействованных в городе Назрани и Назрановском районе республики.

«В целях повышения эффективности деятельности дружинников мы совместно с муниципальными образованиями планируем продолжить оказание такой помощи. Сегодня вы делаете очень важную работу по сохранению правопорядка на улицах нашей республики. Уверен, что это послужит на благо Ингушетии и страны в целом», — отметил Беков, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что акция проводится в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия». Целью программы является формирование эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Напомним, что в регионе при каждом муниципальном округе функционирует своя Добровольная народная дружина.

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