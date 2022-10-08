Память

15 лет назад ингушскому Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы»

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8 октября 2007 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении Малгобеку звания «Город воинской славы».

Это заслуженная дань памяти защитникам города, покрывших себя неувядаемой славой. Героизм и мужество в ходе Малгобекской оборонительной операции проявили не только солдаты, но и местное ополчение, а также партизанские отряды, которые защищали родную землю.

Именно под Малгобеком закончилось наступление фашистов на Кавказе, здесь они были остановлены и разгромлены. С сентября 1942 года город 14 раз переходил «из рук в руки», но все же героически выстоял и в январе 1943 года был полностью освобожден от оккупации.

9 июня текущего года в зале Славы Центрального музея ВОВ Малгобеку был вручен символический меч Победы.

Это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны — защитникам города, которые нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Очень приятно быть в числе тех, кто увезет в свой город, свою республику такой ценный подарок», — сказал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что «клинок также станет отличным подарком к 15-летию со дня присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».

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