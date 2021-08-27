1,5 млрд рублей задолжали предприятия ЖКХ Ингушетии энергетикам

Потребители республики в январе-июне 2021 года рассчитались за 63,7% от общего объема электроэнергии, поставленной им энергокомпанией. Несмотря на низкий уровень платежей, он все же превышает данные аналогичного периода прошлого года почти на 18%.

Особо остро стоит вопрос с платежной дисциплиной предприятий ЖКХ — уровень расчета в первом полугодии равен 2,9%. По данным энергокомпании, за первые шесть месяцев текущего года общая задолженность проблемной группы потребителей, традиционно находящейся в «красной зоне», увеличилась на 201,6 млн рублей. Общая же сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии на 1 июля превысила 1,5 млрд рублей.

«От стабилизации платежной дисциплины предприятий ЖКХ напрямую зависит надежность электроснабжения всех потребителей региона. Мы активно прорабатываем проблемный вопрос. Весь объем дебиторской задолженности охвачен претензионно-исковой работой — наши специалисты взыскивают задолженность в судебном порядке, ведут активную работу в рамках исполнительных производств. Однако большинство структур коммунального хозяйства относятся к категории «неотключаемых» объектов.

Этот факт делает практически невозможным применение по отношению к должникам действенного механизма воздействия — отключения электроснабжения за долги. В этой ситуации мы очень рассчитываем на ваше содействие — наш открытый диалог в интересах развития республики. Общее понимание безусловной важности полных и своевременных расчетов с гарантирующим поставщиком у нас есть», — отметил Левченко.

Глава Ингушетии обещал оказать всестороннюю поддержку в решении обозначенных проблем.

«Необходимо использовать весь имеющийся ресурс воздействия на злостных неплательщиков. Также нужно активнее вести разъяснительную работу среди граждан. У людей и организаций должно сложиться четкое понимание того, что от долгов никуда не уйти, платить их рано или поздно придется, но это будут уже большие суммы. Каждый должен понимать, что регулярное нарушение платежной дисциплины снижает качество услуг по электроснабжению. Те деньги, которые люди платят за свет, идут на установку новых линий электропередачи, на ремонт и приобретение трансформаторов и на многое другое», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.