15 октября стартует первая цифровая перепись населения в истории России

В релизе отмечается, что перепись населения является самым информативным источником данных о демографических, экономических и социальных характеристиках всех жителей страны в определенный момент времени, отражающим наиболее полные сведения о численности, гражданстве, национальной принадлежности, владении языками, условиях жизни, брачном состоянии, уровне образования, занятости.

Принять участие в переписи можно несколькими способами, и каждый человек вправе выбрать наиболее удобный для него вариант: с 15 октября по 8 ноября — на портале госуслуг (нужно иметь подтвержденную запись); с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там будут организованы специальные места); с 15 октября по 14 ноября — лично у переписчика, который придет по адресу проживания гражданина.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения уже проводится и продлится до 20 декабря 2021 года (таких в России 2600 населенных пунктов, с численностью порядка 500 тысяч человек).

В ходе переписи жители России ответят на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, 2 гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Десять вопросов — о жилищных условиях, надо будет назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат, уровень благоустройства, наличие интернета. Временно проживающие в России ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Процедура переписи не займет много времени, примерно 10 — 15 минут на стандартную семью — мама, папа и двое детей. Причем переписать можно и себя, и всех членов своей семьи. Необязательно, чтобы все в этот момент были дома.

Граждане, выбравшие вариант через портал «Госуслуги», смогут пройти интернет-перепись в любое удобное время и в любом месте, а затем предъявить переписчику полученный QR-код, который необходим для учета.

При проведении переписи населения очень важно обеспечить гражданам полную безопасность. Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита, предъявить удостоверение и паспорт, по просьбе гражданина. У него будет шарф и портфель с символикой переписи. При этом он никогда не попросит предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты, сбережений или рассказать, кто является владельцем жилища. И наконец, переписчики не проводят опросы по телефону. Если кто-то звонит и представляется переписчиком, это мошенник.

Предварительные итоги переписи Росстат подведет в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале будущего года.