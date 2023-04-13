15 тыс. рабочих мест представят в Ингушетии на ярмарке трудоустройства
Ожидается, что 16 регионов страны представят 15 тыс. рабочих мест на ярмарке «Работа России. Время возможностей», которая пройдет в пятницу, 14 апреля, в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии.
Как сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову руководитель Минтруда республики Хаджибекир Муталиев, на мероприятии, которое будет проходить с 9.30 до 14 часов, примут участие 20 организаций и предприятий Ингушетии.
Помимо безработных, к участию в региональном этапе ярмарки приглашаются студенты, школьники и их родители. Эксперты помогут выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и обучения.
Специально для федерального этапа ярмарки будет создана отдельная страница портала «Работа в России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями от работодателей.
Руководитель субъекта считает, что подобные мероприятия помогают в обеспечении кадрами приоритетных отраслей региональной экономики, а также в информировании соискателей о перспективных профессиях и карьерных возможностях, оказании поддержки в трудоустройстве безработных граждан, в первую очередь, на предприятия региона, ранее простаивавшие и эффективно заработавшие совсем недавно.
«Соискатели смогут посетить площадки на ярмарке, где их научат правильно составлять резюме, ознакомят с государственными сервисами службы занятости, представят специализированный банк вакансий республики и других регионов, помогут подать заявку на обучение в рамках нацпроекта «Демография». Обучение будет проводиться по наиболее востребованным на рынке труда профессиям абсолютно бесплатно. Кроме того, будут проведены онлайн-собеседования соискателей с работодателями», — цитирует Калиматов его пресс-служба.
Отметим, что уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составляет 9,8% от трудоспособного населения против 16% в 2021 году. На 10 апреля этого года в регионе числится 279 100 человек экономически активного населения, из них 197 300 — занятые, а 81 800 человек — не имеющие работы.