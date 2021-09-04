150 билетов бесплатно получат студенты на первый рейс скоростного поезда «Ласточка» из Ингушетии в Минводы

В связи с запуском поезда, на совещании в правительстве обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности населения. Как ранее сообщалось, в первую очередь, речь идет о водителях, поскольку в республике существуют нерегулируемые железнодорожные переезды, а «Ласточка» движется с высокой скоростью.

Для решения этой задачи проводится работа по взаимодействию с управлением МВД России по СКФО и Назрановской транспортной прокуратурой. В мероприятиях по обеспечению безопасности задействован еще ряд министерств и ведомств. Минстроем совместно с Минимуществом, администрацией города и железнодорожной станцией «Назрань» будет начато строительство ограждения от крупного рогатого скота, который может стать помехой для движения поезда и привести к трагическим последствиям.

В ходе совещания первый Фурсов также предложил определить на прилегающей к железнодорожному вокзалу территории место парковки и разворотной площадки для автобусов и легкового автотранспорта.

Администрации Назрани и «Ингушавтодору» поручено подготовить площадь железнодорожных путей к открытию нового маршрута, а также провести работу по чистке светофорных сигналов, освещению пешеходных переходов, созданию сигнализации.

Активно идет и подготовка культурной программы для праздничной церемонии открытия нового железнодорожного направления.

Напомним, что поезд «Ласточка» начнет курсировать 7 сентября по маршруту «Назрань — Минеральные Воды», обеспечивая быстрое и комфортное сообщение с городами Ставропольского края, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

С 8 сентября «Ласточки» будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06 мск. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань в 23:38 мск. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска.

По данным РЖД, пассажиропоток граждан, транзитом следующих через Минеральные Воды по направлениям «Новокузнецк — Кисловодск», «Кисловодск — Санкт-Петербург», «Екатеринбург — Кисловодск» и в другие города, а также непосредственно в Ставропольский край ежегодно растет и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек.