150 часов отработает житель Ингушетии за кражу телефона

Такое наказание ему назначено Назрановским районным судом с учетом наличия на иждивении четырех малолетних детей и возмещения причиненного потерпевшему ущерба.

Отмечается, что 31 декабря 2020 года, находясь на ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт, воспользовавшись временным отсутствием водителя автомобиля «Лада-Приора», путем свободного доступа мужчина проник и похитил из салона автомобиля мобильный телефон, стоимостью более 8 тыс. рулей.

Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению.