Кража

150 часов отработает житель Ингушетии за кражу телефона

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29-летний житель Ингушетии отработает 150 часов за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Такое наказание ему назначено Назрановским районным судом с учетом наличия на иждивении четырех малолетних детей и возмещения причиненного потерпевшему ущерба.

Отмечается, что 31 декабря 2020 года, находясь на ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт, воспользовавшись временным отсутствием водителя автомобиля «Лада-Приора», путем свободного доступа мужчина проник и похитил из салона автомобиля мобильный телефон, стоимостью более 8 тыс. рулей.

Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению.

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