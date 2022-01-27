151 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки
В Ингушетии на 27 января проведено 643 103 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 30 862 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+151 за сутки).
За прошедшие сутки умерло два пациента, всего 504 человека, выздоровело — 28 626 (+55 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 106.
234 человека госпитализировано, 128 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.
1498 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.