151 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки

За прошедшие сутки умерло два пациента, всего 504 человека, выздоровело — 28 626 (+55 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 106.

234 человека госпитализировано, 128 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

1498 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.