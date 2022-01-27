Коронавирус

151 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки

0

В Ингушетии на 27 января проведено 643 103 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 30 862 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+151 за сутки).

За прошедшие сутки умерло два пациента, всего 504 человека, выздоровело — 28 626 (+55 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 106.

234 человека госпитализировано, 128 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

1498 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На дополнительные выплаты медикам Ингушетии переведут около 29 млн рублей
Участники ДТП с несколькими машинами в Ингушетии отделались лёгкими ушибами
В Ингушетии до конца 2022 года завершат строительство еще одного детсада на 220 мест
«Россети Северный Кавказ» в 2021 году вернули в Ингушетии украденные киловатты почти на 105 млн рублей
В Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест в сельском поселении Сурхахи
Ингушский спортсмен Аслан Муталиев возглавляет рейтинг ТОП-5 игроков Молодёжного первенства России по футболу
В Ингушетии зафиксировано 40 случаев заражения штаммом «омикрон»
В Центральной школе искусств Ингушетии на уроке памяти дети слушали «Ленинградскую симфонию» Шостаковича
Минстроем Ингушетии в 2022 году планируется провести капитальный ремонт в 13 школах республики
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар 50 экземпляров книги Илеза Матиева «ГIалгIай ага иллеш»
До двух лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за уклонение от армии

Главное

Яндекс.Метрика

 