156 случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за сутки

Всего умерло 504 человека, выздоровело — 28 701 (+75 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 112.

254 человека госпитализировано, 133 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

1559 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.