156 случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за сутки
В Ингушетии на 28 января проведено 645 325 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 31 018 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+156 за сутки).
Всего умерло 504 человека, выздоровело — 28 701 (+75 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 112.
254 человека госпитализировано, 133 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.
1559 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.