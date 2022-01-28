Коронавирус

156 случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за сутки

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В Ингушетии на 28 января проведено 645 325 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 31 018 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+156 за сутки).

Всего умерло 504 человека, выздоровело — 28 701 (+75 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 112.

254 человека госпитализировано, 133 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

1559 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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