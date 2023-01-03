«Несмотря на то, что шейх Кишиев призывал людей к братству, равенству, социальной справедливости, непротивлению злу насилием, царские власти усмотрели в его учении угрозу и подвергли устаза аресту и ссылке. Шейх призывал своих последователей не разделять людей на князей и рабов, на местных и пришлых, ибо сказано в Священном Коране, что все мусульмане равны», — отмечается в Телеграм-канале министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Шейх учил уважать всех устазов, все учения в исламе, не враждуя и не пренебрегая мнением каждого. Он говорил, что идущий по тарикату идет с миром, с примирением, с поиском правды и согласия в земной жизни.

«Кунта-Хаджи доносил до людей слова Всевышнего Аллаха, посредством проповедей, разъясняя истинную суть суфизма и его роль в религии Ислам. То, что он был человеком с открытым добрым сердцем, полным глубокой богобоязненности и исполненным любви к Аллаху, доказывает то, что целый ингушский народ принял Ислам, следуя его учению», — говорится в релизе.

«Жизнь и деятельность суфия Кунта-Хаджи Кишиева являются важнейшей частью истории и духовно-нравственной культуры нашего народа. Также стоит отметить, что, несомненно, наши обычаи и традиции до принятия Ислама в целом соответствовали религиозным канонам. Великий устаз своими поступками и примером показал, что взаимоуважение и почитание родителей, родных и близких занимает особое место в Исламе. Его миротворческая деятельность по сей день продолжает поддерживать мир и согласие среди народов Кавказа», — добавили в Миннаце.

Кунта-Хаджи родился в селе Илсхан-Юрт, расположенном на территории нынешнего Гудермесского района Чечни. Жил Кунта-хаджи Кишиев на горе (сельской возвышенности). Находясь в уединении в течение 40 дней, совершал суфийский обряд халбат. Позже вблизи села Гуни основал хутор, названный в его честь Хаджи-аулом. Принадлежал он к бедной семье, выделялся честным образом жизни, строгой нравственностью и трудолюбием.

По преданию, еще в детстве отличался от своих сверстников тем, что часто уединялся, был не по годам задумчив. В возрасте семи лет, обучаясь у местных мусульманских священнослужителей, получил духовное образование. В 18 лет вместе со своими родственниками совершил свой первый хадж в Мекку.

Религиозно-политическая деятельность Кунта-хаджи приходится на начало 60-х годов XIX века. Судя по официальным источникам, свои проповеди он начинал в конце 50-х годов, еще при имаме Шамиле. Они были направлены против насилия. Духовные наставления Кунта-хаджи находили отклик в сердцах многих людей.