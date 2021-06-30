16 медалей завоевали каратисты из клуба «Горец» на Всероссийских соревнованиях в Темрюке

«Команда карате клуба «Горец» завоевала 9 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали», — сказал тренер.

По его информации, девятилетний Магомед-Башир Кузигов (23 кг) занял второе место в стойке и третье место в смешанном стиле. Его ровесники Абдул Малик Гомкортиев (28 кг) и Азраиль Циздоев (30 кг) стали победителями и в стойке, и в смешанном стиле.

Десятилетний Али Бязиев (30 кг) завоевал чемпионский титул в смешанном стиле, а также и удостоился «бронзы» в групплинге.

Абубакару Чапанову (45 кг) не было равных в стойке среди спортсменов в возрасте до 13 лет, а в смешанном стиле ему досталось «серебро».

Четырнадцатилетний Хамзат Точиев (42 кг) завоевал «золото» в смешанном стиле и в стойке. Ибрагим Джанхотов (45 кг) занял второе место в стойке и третье место в смешанном стиле, а Рамазан Кузигов (48 кг) стал победителем в смешанном стиле и бронзовым призером в стойке.

Солях Джанхотов (57 кг) поднялся на третью ступень пьедестала почета среди спортсменов до 16 лет, выступающих в стойке.

Тренируются бойцы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Верхние Ачалуки под руководством Исы Катиева.

Отметим, что Всероссийские соревнования по всестилевому карате стартовали в Темрюке 25 июня и завершатся 30 июня. Первенство оспаривают спортсмены из тридцати регионов нашей страны. По информации организаторов турнира, этот старт является очередным отборочным этапом на первенство мира по всестилевому карате, запланированное на ноябрь 2021 года.