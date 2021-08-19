16 тысяч сотрудников Сбера на Юге России и в СКФО прошли вакцинацию

В Сбере уверены, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Поэтому Сбер стремится вакцинировать всю команду кроме имеющих медицинские противопоказания. Плюсы массовой вакцинации очевидны: сотрудники банка реже заболевают ковидом, а если вирус всё же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в лёгкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни.

В России 77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.