16 тысяч сотрудников Сбера на Юге России и в СКФО прошли вакцинацию

0

86% сотрудников Юго-Западного банка Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, суммарно это около 16 тысяч человек. Полную вакцинацию уже прошли 70% сотрудников банка.

В Сбере уверены, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Поэтому Сбер стремится вакцинировать всю команду кроме имеющих медицинские противопоказания. Плюсы массовой вакцинации очевидны: сотрудники банка реже заболевают ковидом, а если вирус всё же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в лёгкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни.

В России 77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Худрук ДК сельского поселения Плиево Ингушетии стала лауреатом фестиваля «Российский берег. Летний марафон»
За невыполнение предвыборных обещаний депутатам может грозить уголовная ответственность
Мэр столицы Ингушетии встретился с олимпийцами Мусой Могушковым и Мусой Евлоевым
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 260 человек
В Ингушетии после масштабной реконструкции открыли спортивно-тренировочный комплекс
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет квест, приуроченный ко Дню российского кино
Ингушский спортсмен Ислам Картоев стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе среди юниоров
В Сунже вслед за шлагбаумом перед мэрией избавились от конструкций, закрывавших центральную улицу
Фонды краеведческого музея Ингушетии пополнились новыми экспонатами
Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от Toyota Camry участнику Олимпиады в Токио дзюдоисту Мусе Могушкову
Коллеги поздравили с юбилеем первого руководителя органов внутренних дел Ингушетии Амирхана Плиева

Главное

Яндекс.Метрика

 