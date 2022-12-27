17,5 тыс. «умных» счетчиков установили энергетики в регионах СКФО с начала года

Только за 11 месяцев текущего года в шести республиках СКФО суммарно установлено почти 17,5 тыс. интеллектуальных приборов учета. Кроме того, в рамках указанных программ проведена модернизация порядка 461 км линий электропередачи (ЛЭП).

В Северной Осетии в этом году специалисты уже смонтировали 5,1 тыс. «умных» счетчиков. В Кабардино-Балкарии установлено 3,9 тыс. интеллектуальных приборов учета и модернизировано 54 км ЛЭП. В Чеченской Республике энергетики внедрили 2,8 тыс. точек учета и реконструировали свыше 356 км ЛЭП. В Карачаево-Черкесии смонтировано 2,3 тыс. счетчиков и модернизирован 21 км ЛЭП; в Ингушетии — 2,2 тыс. счетчиков и 30 км ЛЭП; в Дагестане установлено 1,1 тыс. современных приборов учета.

Замена ветхих сетей и установка интеллектуальной системы учета ведется в тех районах республик, где отмечен самый высокий уровень потерь энергоресурса.

В целом за период реализации Программ снижения потерь (с осени 2020 года) группой «Россети Северный Кавказ» в указанных регионах суммарно установлено порядка 122 тыс. интеллектуальных приборов учета и реконструировано около 1,3 тыс. км ЛЭП.

Мероприятия в рамках программ снижения потерь уже полностью завершены в зоне деятельности Аргунских райэлектросетей (РЭС) АО «Чеченэнерго»; Баксанских и Зольских РЭС филиала «Каббалкэнерго», а также территориального подразделения в Баксане; Карачаевских и Прикубанских РЭС филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

Напомним, масштабные программы снижения потерь стартовали в республиках Северного Кавказа осенью 2020 года. Комплекс мероприятий включает реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который устойчив к механическим повреждениям, стороннему вмешательству и сложным погодным условиям. Предусмотрена также установка «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета потребления электроэнергии и приобретение необходимого спецтранспорта для проведения работ.

Реализация комплекса мер позволит создать защищенную от несанкционированного вмешательства современную интеллектуальную систему учета электроэнергии, что позволит существенно сократить энергопотери. Кроме того, потребителям не нужно будет передавать показания счетчиков: система сама отправляет информацию на центральный сервер сбора данных, что также исключает необходимость проведения контрольных съемов показаний сотрудниками компании. Контролировать свои расходы на электроэнергию пользователи смогут с помощью пульта и посредством мобильного приложения «Свет онлайн», куда передаются данные.