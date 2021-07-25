179 организаций подключат к высокоскоростному интернету в Ингушетии до конца текущего года

«Ингушетия приступила к финальному этапу мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура», направленных на обеспечение социальных объектов интернетом. Это фельдшерско-акушерские пункты, школы, учреждения культуры, здания районных администраций, пожарные части, участки полиции во всех уголках республики. К высокоскоростному интернету уже подключено 120 организаций, а к концу года их будет 179», — отметил Калиматов.

По его словам, данная программа затрагивает не только крупные населенные пункты, но и отдаленные села, такие как Вежарий в Малгобекском районе и горные поселения: Ляжги, Гули, Бейни и другие.

«Почему это важно? Потому что речь в данном случае идет о повышении доступности для населения медицинских и образовательных сервисов, усилении безопасности, ускорении решения социальных вопросов», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Напомним, национальный проект «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов. Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.