Спецтехника

18 школьных автобусов получила Ингушетия

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В Ингушетию поступила новая партия школьных автобусов. Ключи от 18 единиц спецтранспорта УАЗ, ГАЗ и ПАЗ директорам школ вручил в Магасе Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Торжественная церемония с участием представителей районных властей и руководителей учебных заведений состоялась на площади перед башней Согласия.

Глава региона отметил, что подвоз детей в школу является одним из важных элементов комплексной работы по обеспечению их безопасности в ходе учебного процессе. Он подчеркнул, что главная задача республиканских властей — создать равные условия для получения образования всеми детьми, независимо от места жительства, материального положения семьи, здоровья и любых других возможностей ребенка.

«В январе текущего года наши школы получили 12 автобусов. Сегодня мы вручаем ключи еще от 18 единиц транспорта. Новые машины получат в основном сельские школы. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате мы серьезно укрепим школьные маршруты. А главное — дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Автобусы получили школы в городах Сунже и Назрани, а также в Малгобекском, Назрановском и горном Джейрахском районах республики.

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