180 жителей Ингушетии в минувшем году были привлечены к обязательным работам

Как напомнили в пресс-службе ведомства, обязательные работы заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

Исполняется этот вид административного наказания в организациях и учреждениях, перечень которых устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления. На администрацию таких организаций и учреждений возлагаются: контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, а также уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания.

Отметим, что если должник уклоняется от своего наказания или отбывает его недобросовестно, то он может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП России. Это влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.