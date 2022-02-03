УФССП

180 жителей Ингушетии в минувшем году были привлечены к обязательным работам

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В прошлом году судебными приставами-исполнителями подразделений управления ФССП России по Ингушетии фактическим исполнением окончено 180 исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений судей о назначении административного наказания в виде обязательных работ.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, обязательные работы заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

Исполняется этот вид административного наказания в организациях и учреждениях, перечень которых устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления. На администрацию таких организаций и учреждений возлагаются: контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, а также уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания.

Отметим, что если должник уклоняется от своего наказания или отбывает его недобросовестно, то он может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП России. Это влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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