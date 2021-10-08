19 лет назад был убит богослов и депутат парламента Ингушетии Башир-хаджи Аушев

8 октября 2002 года заместитель председателя комитета парламента по межнациональным и международным отношениям, связям с общественными и религиозными объединениями, имам сельского поселения Сурхахи Назрановского района, многодетный отец, прекрасный семьянин и верный друг Аушев был расстрелян неизвестными в своем служебном автомобиле по дороге домой.

Башир-хаджи Магомедович Аушев родился в Сурхахи в 1959 году. В 1974 году, после окончания 9 класса, поступил в медресе «Мир араб» в городе Бухара. После первого года учебы, в 1975 году, его как отличника приняли без экзаменов в Ташкентский исламский институт имени имама Аль-Бухари. В 1980 году он получил диплом по специальности «имам-хатыб, богослов» и был назначен имамом в своем родном селе.

В 1983 году по направлению Ташкентского исламского института Аушев одним из первых в бытность Чечено-Ингушетии совершил хадж (паломничество) в Священную Мекку.

В августе 1984 года в Нью-Йорке и в феврале 1987 года в Москве Башир-хаджи Магомедович принимал участие в международном форуме «За выживание человечества».

В 1986 году он поступил в Амманский государственный университет на шариатское отделение, но довести учебу до конца не смог из-за военных действий в Иордании.

24 февраля 1994 года Аушева избрали депутатом Народного собрания республики первого созыва. Его активная законотворческая и религиозно-просветительская деятельность способствовала единогласному переизбранию депутатом второго созыва в марте 1999 года.

Дала гешт долда!