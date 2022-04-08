1,9 тысячи потребителей-должников «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии погасили 71 млн рублей долгов

За первый квартал текущего года энергетики направили 4,6 тысячи заявок на отключения, в том числе более 2,9 тысячи по категории «население» и порядка 1,6 тысячи — в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед предприятием превысил 270 млн рублей.

Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть 71,3 млн рублей, т. к. порядка 1,9 тысячи абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако 2,3 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 169 млн рублей, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

«Отключение электроэнергии за долги — мера непопулярная. Но мы вынужденно используем это закреплённое законодательством право, поскольку растущая дебиторская задолженность — прямая угроза энергетической безопасности региона, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. —Текущий ремонт и обслуживание оборудования, модернизация, новое строительство — это основные составляющие надежного функционирования электросетевого комплекса, которые обеспечиваются за счет платежей за использованный энергоресурс. Речь идет не о благополучии энергокомпании, а о благополучии республики, ее каждого жителя».

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Оказаться без света могут абоненты, не рассчитавшиеся за два или более месяца. При этом данная мера не снимает обязанности по оплате задолженности, к которой прибавляется пеня и судебные издержки. Дополнительная статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи ресурса.