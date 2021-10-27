19-й с начала года детский сад на 220 мест открыли в Ингушетии

Объект, стоимостью более 197 миллионов рублей возвела подрядная организация «Карат-1» по типовому проекту. Территорию вокруг здания благоустроена, построены беседки, спортивная площадка, сделаны детские горки.

«Забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших детей, зависит будущее региона, перспективы его развития. Поэтому мы уделяем должное внимание системе образования, в том числе и дошкольного. Сейчас мы строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежарий-Юрте, Инарках и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения», — отметил на открытии ДОУ Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Обращаясь к воспитателям, руководитель субъекта сделал акцент на необходимости строить свою работу с учетом современных требований.

«Наши дети от природы очень умны и способны. Окружив их любовью, заботой и лаской, надо суметь выявить их таланты, развить их одаренность. Уже сейчас нужно закладывать будущий успех каждого воспитанника, создавать условия, в которых будет формироваться человек и хорошо ориентироваться в современном мире», — добавил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отметим, что по данным Министерства образования и науки региона, в республике показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию более 20 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и других федеральных программ.