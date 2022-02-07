195 студентов колледжей Ингушетии примут участие в IX региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

Торжественная церемония открытия WorldSkills Russia традиционно состоялась в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Тугана Цурова в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района. В мероприятии принял участие первый заместитель главы правительства региона Олег Фурсов. Он поздравил участников чемпионата, отметив, что соревнования являются отличной стартовой площадкой.

«Востребованность в мастерстве диктуется сегодняшним днем, и человек должен постоянно учиться, совершенствоваться, приобретая новые знания и специальности. Поэтому приятно, что чемпионат привлек множество участников, а количество компетенций растет из года в год. К примеру, искусство истинга по инициативе республики включено в перечень, а это — еще одна возможность заявить об Ингушетии и ее культуре», — обратился к собравшимся Фурсов.

Чемпионат рабочих профессий будет проходить до 11 февраля. Соревноваться молодые люди будут по 20 компетенциям, среди которых пчеловодство, бухгалтерский учет, войлочное искусство (истинг), сварочные технологии, веб-дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, турагентская деятельность, преподавание в начальных классах. Задействовано 6 площадок в Назрановском аграрном техникуме и в пяти республиканских колледжах.

Напомним, что движение WorldSkills International зародилось в послевоенные годы в Испании (1947), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.