20 февраля в Ингушетии будут встречать «Поезд Победы»

Об этом на совещании в правительстве под руководством председателя правительства республики Владимира Сластенина сообщила вице-премьер Марьям Амриева.

Поезд прибудет в регион 5:00 мск, а за три дня до события откроется регистрация на мероприятие. Ее необходимо пройти на одноименном сайте «поездпобеды.рф». Далее на электронную почту будет направлен пригласительный билет, распечатывать его не обязательно.

Билет предоставляет возможность бесплатного посещения экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и двум его детям / внукам (от 6 до 17 лет включительно). Детям от 12 лет можно прийти без взрослых, но при условии регистрации.

Также совершеннолетним гражданам, помимо бесплатного билета, необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код о завершенной вакцинации, перенесенном заболевании или с отрицательным тестом ПЦР (действителен в течение 24 часов). Детям до 17 лет включительно QR-коды не требуются.

«Всем посетителям необходимо будет собраться в здании железнодорожного вокзала. Там же в течение этих двух дней выставки будут дежурить волонтеры — они и подведут каждого к столу регистрации, и проводят затем к поезду. Из-за особенностей экспозиции посещение организуется сеансами каждые пять минут небольшими группами до 10 человек», — отметила зампред.

Амриева также напомнила, что необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Продолжительность экскурсии составляет около часа, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Поезд Победы» — масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.