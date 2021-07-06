Авто

20 рабочих мест будет создано в первом в Ингушетии дилерском центре «Лада»

0

Первый в Ингушетии региональный офис концерна «АвтоВАЗ» начал свою работу в тестовом режиме весной и предлагает автомобили моделей «Гранта», «Веста», «Ларгус», Niva Travel в пяти модификациях, комплектации «норма», «люкс», «комфорт».

В центре будет создано 20 рабочих мест. Здесь уже реализовано 35 автомобилей отечественного производства. Об этом и о планах на поэтапное расширение сервисных предложений посетившему представительство Махмуд-Али Калиматову рассказал гендиректор ООО «Магас-Лада» Ахмед Измайлов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам Измайлова, еще зимой центр посетили представители концерна, по итогам их визита были устранены все недочеты для получения официального статуса дилера. На данный момент представительство осуществляет лишь продажу автомобилей под заказ и запчастей к ним, в ближайшее время будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, гарантийное обслуживание. Таким образом, покупатели — клиенты центра будут обеспечены полным комплектом качественного обслуживания.

Также он отметил, что как только центр себя зарекомендует, а это занимает где-то полгода, концерн начнет предоставлять автомобили под реализацию.

Отмечается, что компания уже заплатила налоги на сумму 2 млн рублей. Сейчас частично набран персонал для работы в представительстве, всего здесь будут обеспечены работой 20 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители клуба «Кушт» примут участие в тренировках юниорской сборной России
Жительницу Ингушетии могут лишить свободы за самовольное подключение к газопроводу
Избирателей Ингушетии проинформируют о прогулах депутатов на заседаниях
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар ранее не опубликованную книгу Юсупа Курскиева
Артисты Малгобекского КДЦ выступили с концертом в пришкольном лагере в Нижних Ачалуках
В городе Малгобеке благоустроили дорогу, ведущую к детскому саду «Солнышко»
В Ингушетии началась уборка урожая озимых и заготовка кормов
У жителей Ингушетии появилась возможность полетать на параплане
В Ингушетии для жильцов многоквартирных домов создаются уголки финансовой грамотности
Единороссы Назрановского района Ингушетии отчитались перед избирателями о проделанной работе
В Сунженском районе Ингушетии разместили информационные баннеры о выборах 19 сентября 2021 года

Главное

Яндекс.Метрика

 