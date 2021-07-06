20 рабочих мест будет создано в первом в Ингушетии дилерском центре «Лада»

В центре будет создано 20 рабочих мест. Здесь уже реализовано 35 автомобилей отечественного производства. Об этом и о планах на поэтапное расширение сервисных предложений посетившему представительство Махмуд-Али Калиматову рассказал гендиректор ООО «Магас-Лада» Ахмед Измайлов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам Измайлова, еще зимой центр посетили представители концерна, по итогам их визита были устранены все недочеты для получения официального статуса дилера. На данный момент представительство осуществляет лишь продажу автомобилей под заказ и запчастей к ним, в ближайшее время будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, гарантийное обслуживание. Таким образом, покупатели — клиенты центра будут обеспечены полным комплектом качественного обслуживания.

Также он отметил, что как только центр себя зарекомендует, а это занимает где-то полгода, концерн начнет предоставлять автомобили под реализацию.

Отмечается, что компания уже заплатила налоги на сумму 2 млн рублей. Сейчас частично набран персонал для работы в представительстве, всего здесь будут обеспечены работой 20 человек.