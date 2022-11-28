Прокуратура

20 сайтов с собачьими боями заблокированы по требованию городской прокуратуры Ингушетии

0

20 сайтов с собачьими боями заблокированы по требованию прокуратуры города Назрани Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее при проведении проверки исполнения законодательства в сфере противодействия распространению в телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащей пропаганду жестокости, насилия, в том числе в отношении животных, было выявлено, что на определенных сайтах, доступных для неограниченного круга лиц, размещена подобная информация.

Прокуратура Назрани в Магасский районный суд региона направила 20 административных исковых заявлений о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России.

Решениями суда доступ к сайтам ограничен.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Пригородном районе улицу села переименуют в честь погибшего участника СВО Ибрагима Патиева
Лучшего водителя такси в Ингушетии выберут с помощью граненого стакана
Учителя в Ингушетии назвали проект энергетиков «Ток-Урок» актуальным
Более 160 сельхозтоваропроизводителей в Ингушетии смогли воспользоваться господдержкой в 2022 году
В городе Карабулаке Ингушетии прошли первые робототехнические соревнования
Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании штраф 30 тыс. рублей
Депутат Госдумы Бекхан Барахоев провел «Разговор о важном» с ингушскими кадетами
В постпредстве Ингушетии в Москве для студентов московских вузов провели викторину
Администрация Малгобекского района предупреждает жителей сел об отключении света
В Ингушетии школьников 5-11 классов с ОВЗ обеспечат двухразовым горячим питанием
Глава Ингушетии сообщил о планах реконструировать горную дорогу для туристов

Главное

Яндекс.Метрика

 