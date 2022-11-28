20 сайтов с собачьими боями заблокированы по требованию городской прокуратуры Ингушетии
20 сайтов с собачьими боями заблокированы по требованию прокуратуры города Назрани Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее при проведении проверки исполнения законодательства в сфере противодействия распространению в телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащей пропаганду жестокости, насилия, в том числе в отношении животных, было выявлено, что на определенных сайтах, доступных для неограниченного круга лиц, размещена подобная информация.
Прокуратура Назрани в Магасский районный суд региона направила 20 административных исковых заявлений о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России.
Решениями суда доступ к сайтам ограничен.