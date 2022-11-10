20 тонн гуманитарного груза отправили из Ингушетии участникам СВО

«Сегодня полностью укомплектовали и отправили нашим ребятам, участвующим в спецоперации на Украине, фуры с гуманитарной помощью. Это порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки и другое», — написал Калиматов.

Средства, по его словам, выделены из Национального фонда развития республики.

«Бойцам 503-го мотострелкового полка и 291-й артиллерийской бригады и всем другим участникам специальной военной операции по защите Родины сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Своих не бросаем!», — подчеркнул Глава.