2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

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Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Данное решение принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

«Это свидетельствует о том, что популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурное многообразие, культурная самобытность всех народов и этнических общностей входят сегодня в зону особого внимания», — отметили в Министерстве культуры Ингушетии.

По словам собеседника, в течение текущего года в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.

Напомним, 2021 год был Годом науки и технологий.

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