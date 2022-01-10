2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

«Это свидетельствует о том, что популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурное многообразие, культурная самобытность всех народов и этнических общностей входят сегодня в зону особого внимания», — отметили в Министерстве культуры Ингушетии.

По словам собеседника, в течение текущего года в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.

Напомним, 2021 год был Годом науки и технологий.