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2022 год пройдет в Ингушетии под знаком 30-летия образования республики в составе России

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В 2022 году все запланированные мероприятия в Ингушетии, включая государственные праздники, будут приурочены к 30-летию со дня образования республики. Об этом сообщила вице-премьер региона Марьям Амриева на расширенном заседании в правительстве.

По предварительной информации, главное мероприятие в рамках 30-летия образования Ингушетии, 4 июня 1992 года, пройдет 5 июня текущего года на центральном стадионе в городе Сунжа. В настоящее время Минкультуры Ингушетии занимается разработкой концепции по проведению торжеств к знаменательной дате.

Кроме того, разработано несколько вариантов эскизов официальной эмблемы празднования, которые находятся на согласовании у Главы республики.

Вице-премьер также напомнила, что 2022 год указом Президента Владимира Путина объявлен Годом культурного наследия народов России. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, а также самобытности народов страны.

Известно, что в скором времени в регионе будут определены мероприятия, которые пройдут в рамках Года культурного наследия. Программа будет состоять из семи направлений: мероприятия республиканского значения, литературное творчество, музыкальное творчество, хореографическое искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное искусство, сохранение памятников истории и культуры. К проектам будут привлечены все виды учреждений культуры: музеи, библиотеки, дома культуры, школы искусств, художественные школы, ансамбли, театры, филармония, центры детского и юношеского творчества, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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