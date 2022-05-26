21 школу и 9 ДОУ на 16 тыс. мест построят в Ингушетии в текущем году

Как сообщил председатель правительства Владимир Сластенин, выступая с отчетом в местном парламенте, также планируется ввести в эксплуатацию 12 многофункциональных центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей.

«По школам хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 организациях, к концу года мы планируем сократить их количество до 8-9, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим», — подчеркнул глава правительства.

С 2019 года в республике построено (реконструировано) 13 школ на 7,6 тысячи ученических мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест, добавил премьер.

Также созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 71 общеобразовательной организации.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательной организации.

Кроме того, оборудованы спортплощадки в 29 школах, созданы спортивные клубы в 43-х.

Чтобы дети могли безопасно и удобно добираться до школы, приобретено (получено) 80 школьных автобусов.

Жильем обеспечено 94 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.