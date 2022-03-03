22 общественные территории для благоустройства в 2023 году выберут жители Ингушетии
С 15 апреля по 30 мая жители Ингушетии смогут принять участие в онлайн-голосованием по выбору дизайн-проектов для благоустройства 22 общественных территорий в 2023 году на общую сумму 136,639 млн рублей.
В настоящее время министерством строительства проводится работа по подготовке к проведению рейтингового онлайн-голосования на единой платформе Минстроя России za. gorodsreda. ru. Общественные территории будут благоустраиваться в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Об этом было сообщено в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марат Хуснуллина с участием главы правительства региона Владимира Сластенина.
Напомним, что в 2021 году уже было проведено рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.
Всего для благоустройства отобраны 22 общественные территории. Контрактация по объектам будет завершена до начала апреля, а завершить благоустройство выбранных территорий планируется до конца года.