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22 общественные территории для благоустройства в 2023 году выберут жители Ингушетии

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С 15 апреля по 30 мая жители Ингушетии смогут принять участие в онлайн-голосованием по выбору дизайн-проектов для благоустройства 22 общественных территорий в 2023 году на общую сумму 136,639 млн рублей.

В настоящее время министерством строительства проводится работа по подготовке к проведению рейтингового онлайн-голосования на единой платформе Минстроя России za. gorodsreda. ru. Общественные территории будут благоустраиваться в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об этом было сообщено в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марат Хуснуллина с участием главы правительства региона Владимира Сластенина.

Напомним, что в 2021 году уже было проведено рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

Всего для благоустройства отобраны 22 общественные территории. Контрактация по объектам будет завершена до начала апреля, а завершить благоустройство выбранных территорий планируется до конца года.

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