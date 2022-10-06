Контрафакт

23 бутылки контрафактного алкоголя изъяли у жителя Ингушетии

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В городе Малгобеке Ингушетии правоохранители выявили факт реализации местным жителем спиртосодержащий продукции.

В ходе осмотра домовладения мужчины обнаружено и изъято два ящика с 23 полулитровыми бутылками алкогольной продукции, без акцизных марок, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России, то есть — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

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