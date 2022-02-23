По его словам, 78 лет назад ингушский «народ столкнулся с огромной несправедливостью и политической подлостью. Людей выселяли в то время, когда тысячи представителей ингушского народа воевали на фронтах Великой Отечественной войны. По дороге на чужбину и в самой ссылке от голода и холода, стресса и болезней умерло множество наших близких и родных людей».

«В период сталинизма политическим репрессиям подверглись более 20 народов нашей страны. Как и жители Ингушетии, они преодолели беззаконие и бесправие, вернулись в родные края, оживили их созидательным трудом, воспитанием достойных наследников. Для нас эта дата является сильнейшим эмоциональным импульсом, который заставляет ценить все, что оставило нам наше старшее поколение», — отметил Калиматов.

Проходит время и любые исторические события получают новую оценку. Однако депортация народов во все времена будет считаться преступным актом, подлежащим осуждению без срока давности, считает руководитель субъекта.

«Годы жизни в Средней Азии и Казахстане показали способность ингушского народа к единению, сплоченность во имя правого дела и достойной цели, наличие у него непоколебимой веры и сильной национальной культуры, мудрость старшего поколения и целеустремленность молодежи, которая училась, трудилась и возмужала в ссылке. Это новое поколение ингушей, вернувшись на Родину, успехами в труде и образовании во многом создало основу сегодняшней Ингушетии», — подчеркнул он.

«Депортация ингушского народа состоялась в день, когда страна чествует защитников Отечества. Это был умышленный удар по нашему самосознанию, болезненный и коварный. Однако это не привело к отчуждению ингушей от беззаветного служения родной стране. Наоборот, ингуши во все времена и сегодня показывают пример настоящих воинов, героев России, отличаясь безупречным исполнением воинского долга. Сегодня, вспоминая с молитвой на устах всех, кого потеряли в годы высылки, в республике с благодарностью отмечают ратный труд и подвиг защитников Отечества», — добавил Глава.

По его мнению, депортация — черная полоса, «тяжкое испытание, которое преодолел ингушский народ. В нашей истории было много трудностей, но мы все перенесли, выдержали, показали, что есть в нас механизм самосохранения, запас физической, моральной и нравственной надежности».

«Надо идти вперед, строить новую Ингушетию, развивать промышленность, сельское хозяйство, науку, растить талантливую молодежь, поддерживать друг друга в добрых делах, созидать и строить. Все это возможно, если будет единство, сознательность, честный труд на благо республики и страны», — уверен Глава республики.

«Уважаемые соотечественники! Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пострадал в результате беззакония, склоняем головы перед светлой памятью безвинных жертв депортации, всех, кто не вернулся на родную землю. Выражаем искреннее соболезнование их родным и близким. Желаю вам благополучия, добра и мирного неба над головой», — говорится в обращении.