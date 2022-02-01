231 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки
На 1 февраля в Ингушетии проведено 653 552 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 31 775 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+231 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Умерло всего 507 человек, выздоровело — 29 031 (+86 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 132.
294 человека госпитализировано, 161 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 13 из них — на ИВЛ.
1943 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.