231 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки

Умерло всего 507 человек, выздоровело — 29 031 (+86 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 132.

294 человека госпитализировано, 161 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 13 из них — на ИВЛ.

1943 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.