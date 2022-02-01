Коронавирус

231 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки

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На 1 февраля в Ингушетии проведено 653 552 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 31 775 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+231 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Умерло всего 507 человек, выздоровело — 29 031 (+86 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 132.

294 человека госпитализировано, 161 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 13 из них — на ИВЛ.

1943 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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